Covid 19, è tempo di virus cugini. Pregliasco: “Cominciamo la battaglia dell’inverno”

“Avremo almeno 100 mila casi di forme simil-influenzali”. A dirlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano. Che spiega: “Dai 4 agli 8 milioni di italiani verranno colpiti, come ogni anno, dai virus cugini dell’influenza che danno appunto sintomi simili, ma tendenzialmente più lievi. Esistono 262 virus di questo tipo a fronte dei 4 dell’influenza vera e propria. Colpiscono frequentemente in questo periodo, prima dell’arrivo dell’influenza vera e propria e, in generale, proprio quando iniziano gli sbalzi di temperatura, sono molto comuni nelle scuole”.

Anche tosse, raffreddore, febbre afferma l’esperto “creeranno allarme e un possibile sovraccarico dei laboratori per l’esecuzione di tamponi con serie conseguenze sul sistema di sorveglianza. È la prima prova: cominciamo la battaglia dell’inverno. Queste forme simil influenzali, più banali saranno più impegnative. Un solo sintomo può mettere in allarme per la paura del coronavirus e innescare la necessità di una diagnosi differenziale, chiamando in causa i singoli pediatri e medici di famiglia che dovranno valutare la necessità dell’esecuzione del tampone”. Questi i sintomi che possono trarre in inganno: il raffreddore, la congestione nasale sono presenti dal 7 al 35% dei casi di Covid; la tosse dal 38 all’80%, la febbre dal 40 all’80%. Facile che queste indisposizioni possano far sospettare un’infezione da Covid e fare scattare le misure di allontanamento da scuola.