Covid 19, è guerriglia al grido di “libertà, libertà”

Al grido di “Libertà, Libertà” sta montando nelle ultime ore la rivolta sociale nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la decisione di istituire il coprifuoco a partire dalle 23 di ieri sera. I manifestanti, “riunitisi” prima sui social e poi in strada si sono recati nella zona di Santa Lucia, dove ha sede la Regione Campania, seminando il caos lungo le strade percorse, lanciando sanpietrini e ricorrendo a catene, devastando tutto ciò che incontravano sul loro cammino. Fino agli scontri con le forze dell’ordine, con il lancio di fumogeni da parte di questi ultimi, per disperdere le centinaia di persone giunte in via Santa Lucia. “Questa sera abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell’ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, può in alcun modo giustificare la violenza”, questo il commento del questore di Napoli Alessandro Giuliani ai fatti di ieri notte.