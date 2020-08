Covid 19, è guerra alle “lanterne rosse”

Un altro effetto negativo causato dalla pandemia è quello sul turismo, in particolare, sulla ricezione in città da parte di B&B: per sopravvivere molte di queste strutture si stanno trasformando in luoghi di incontri sessuali, in alcove a luci rosse. Una vocazione non nuova che prima dell’esplosione del comparto turistico era abbastanza radicata a Napoli, soprattutto nella city, Chiaia, San Ferdinando, nelle zone collinari, come Vomero e Posillipo. Una escalation che sta trasformando questa economia che, negli ultimi tempi, insieme alla cultura era diventata un volano per l’intera città. Questo fenomeno sta venendo a galla in seguito a segnalazioni, sempre più numerose, inoltrate alla Polizia Municipale che ha avviato indagini per il reato di induzione alla prostituzione. Insomma è guerra alle “lanterne rosse”.

(Foto da “Lanterne rosse”, di Zhang Yimou, (1991) – Re-Movies)