Covid 19, Dpcm: senza mascherina multe da 400 a mille euro

Nel nuovo Dpcm, che dovrebbe essere varato tra una settimana, il testo indica in bozza che “l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.



Significa appunto che bisognerà uscire di casa con la mascherina e indossarla in caso di assembramenti. Non saranno obbligati a indossarla “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. Chi non rispetterà questa misura sarà soggetto a multe da 400 euro a mille euro. Nelle regioni, come Lazio e Campania, come da loro provvedimento, in cui è obbligatorio indossare sempre la mascherina, il dispositivo resta inalterato.



Nel nuovo provvedimento è ipotizzata la proroga secondo cui “i protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande”.