Covid 19, dentisti: ecco le misure di sicurezza

Covid-19 e dentisti: le misure di sicurezza

di Danila Liguori

Uso della mascherina all’ingresso dello studio dentistico (foto presa dal web) nella modalità corretta in modo da coprire naso e bocca. Accesso allo studio solo previa prenotazione telefonica, durante la quale sarà svolto un primo triage dal personale esperto, in modo da capire quale sia la situazione del paziente. Son solo alcune delle regole anti contagio adottate dagli studi dentistici e rintracciabili su Studiodentalric.com. Ma non finisce certo qui: si continua con un nuovo triage all’ingresso dello studio e la solita misurazione di temperatura, che ovviamente non concede l’accesso con un valore superiore a 37,5 °c. Una volta terminata questa fase, al paziente saranno consegnati una cuffietta monouso per i capelli e anche dei calzari monouso e appena indossati gli altri dispositivi di sicurezza indicati, il cliente sarà accompagnato dal personale nelle sale interne dello studio, dove potrà essere effettuata la seduta medica. Qui si inviterà il paziente a togliersi la mascherina e ad inserirla in un apposito astuccio di plastica, dove si possono inserire altri eventuali effetti personali, che gli sarà consegnato solo a fine trattamento. Ulteriore misura di sicurezza consiste nell’utilizzo di alcuni sciacqui che saranno fatti svolgere al paziente con appositi detergenti disinfettanti, nonché anche l’uso di vapore da inserire nel cavo orale con un apposito strumento. Subito dopo, il locale in cui è stato effettuato il controllo sarà sanificato con tutte le dovute precauzioni. In più ogni membro dello studio dentistico indosserà una mascherina della tipologia FFP2.