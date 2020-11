Covid 19, Del Mastro: “Pomigliano, gli under 16 a casa dopo le 18”

di Danila Liguori

Coprifuoco a partire dalle 18 per gli under 16: potranno circolare solo se accompagnati da un familiare maggiorenne. E’ quanto deciso dal sindaco di Pomigliano d’Arco Gianluca Del Mastro (foto da profilo Fb) che, con una nuova ordinanza, applica un’ulteriore misura restrittiva nel suo Comune per fronteggiare l’ondata di contagi. “Considerato il concreto pericolo di diffusione del virus Covid-19 e in considerazione della possibilità di presenze numeriche eccessive contemporanee tra genitori e minori, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e necessario emanare un’ordinanza per disciplinare le uscite dei minori di anni 16 al fine di evitarne gli assembramenti e conseguentemente salvaguardare la salute dei cittadini”, spiega infatti il primo cittadino in una nota. Il primo provvedimento è in vigore da oggi fino al 30 novembre e coloro che violeranno l’ordinanza saranno sanzionati con multe da 100 euro.