Covid 19, Decreto “Ristori bis”: come ottenerlo

Commento di Iacopo Roccella di Area Imprese Network



In linea con la suddivisione del Paese in tre diversi profili di rischio e di conseguenti restrizioni in crescita per ogni differente livello per quanto disposto dall’ultimo DPCM in vigore da venerdì 6 novembre, arriva quello che sembra un naturale prosieguo del “Decreto Ristori”.

Quest’ultimo Decreto “Ristori bis”, con cui saranno stanziati 2,5 miliardi, va ad integrare le ulteriori perdite di tutte le categorie colpite dalle restrizioni più estreme e di quelle che avevano lamentato la mancanza nel precedente. Si parla ovviamente dell’erogazione del contributo a fondo perduto che oltre ai precedenti aggiornamenti, da ora prevede una maggiorazione del 50% a tutte le attività, rientranti nel Decreto, presenti nelle c.d. “zone rosse” e “arancioni”. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è però sicuramente l’ampliamento degli ATECO e dei rispettivi coefficienti che spaziano dalle molteplici categorie del commercio dal dettaglio (ambulanti, strumenti musicali, utensili per la casa, abbigliamento in pelle, cappelli, guanti, mobili per ufficio, oggetti d’arte) alle agenzie matrimoniali, agli studi di tatuaggi e piercing, istituti di bellezza e grandi magazzini.

Le modalità di ottenimento, ricordiamo, rimangono le stesse: contributo erogato automaticamente dall’Agenzia dell’Entrate sul conto corrente comunicato dall’interessato mediante l’istanza che comunica la conformità ai requisiti previsti; mentre per chi non ne avesse ancora usufruito sarà semplicemente necessario compilare tale istanza.

Oltre a questo tante altre le misure di ampliamento, tra cui un altro contributo a fondo perduto riservato alle attività che risiedono nelle Regioni che potrebbero essere colpite da future misure restrittive con l’obiettivo di riconoscerlo quando sarà necessario, prevedendo futuri contributi già pronti ed erogabili.

Un altro fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto è previsto per le attività che risiedono nei centri commerciali e per le industrie alimentari e che sarà nella misura del 30% rispetto a quanto ricevuto dal Decreto Ristori o il Decreto Agosto e che, anche qui, verrà costituito prima per poter essere pronto a tempo debito.

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. In base alla bozza del provvedimento sono sospesi i versamenti di Iva e ritenute per le attività sospese in tutta Italia dal nuovo DPCM e per chi dovrà chiudere nelle zone rosse. I versamenti andranno saldati entro il 16 marzo in una unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da quella data.

Un’altra sospensione è quella dei contributi previdenziali che per le Regioni nella c.d. zona gialla sarà solo prevista nel mese di Novembre, mentre per le Regioni in zona rossa anche per il mese di Dicembre.

Prorogato, infine, al 30 aprile 2021 il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano in quelle zone del territorio nazionale caratterizzate da elevato pericolo.