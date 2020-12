Covid 19, De Palma (Nursing Up): “Norme chiare su tamponi e rientro a lavoro”

Maggiore chiarezza per i “positivi a lungo termine”. Lo chiede De Palma, presidente del Sindacato Infermieri Italiani, che denuncia: “Si faccia chiarezza subito su infermieri e operatori sanitari asintomatici, in isolamento domiciliare e cosiddetti positivi a lungo termine. Una situazione piena zeppa di contraddizioni in merito alla quale esistono due normative totalmente discordanti emesse negli ultimi mesi. Il Dpcm del 24 aprile scorso stabiliva – spiega De Palma – senza mezzi termini, che dopo essere stati infettati dal virus, per rientrare al lavoro è sempre necessario il tampone. Questo valeva anche per gli operatori sanitari. A ottobre, però, precisamente il 13, il Ministero alla Salute ha stabilito che se sono passati 21 giorni dal test positivo e nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi, non servirebbe alcun esame per essere liberati dalla quarantena ma solo un attestato della ASL, che viene rilasciato in automatico se trascorre quel termine. Si sta creando una situazione contraddittoria e pericolosa – conclude De Palma – si corre il rischio di affidare al libero arbitrio dei datori di lavoro la possibilità di far rientrare a lavoro un infermiere che può ancora essere veicolo di contagio. Senza la prova certa di un tampone negativo un operatore sanitario non può e non deve stare a contatto con colleghi e pazienti. Serve una normativa chiara che spieghi tutto questo”.