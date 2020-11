Covid 19, De Palma: “Campania, ecatombe di infermieri. 536 i contagiati”

di Danila Liguori

Una “ecatombe di infermieri contagiati negli ultimi 30 giorni in Italia, la Campania ai primissimi posti con 536 casi suddivisi nei presidi di tutte le province”. A lanciare l’allarme Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, il Sindacato infermieri italiani. La situazione è così descritta: “Gli infermieri non parlano più, adesso hanno paura, è sempre più difficile farsi raccontare quanto sta accadendo. Soprattutto, secondo nostre fonti, cominciano a scarseggiare spesso anche guanti e disinfettanti. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo apertamente”. I dati provengono da un rapporto incrociato ottenuto da una meticolosa combinazione tra i dati dell’Istituto Superiore della Sanità a quelli dell’Inail. Accento particolare sulla Campania: “I nostri referenti territoriali ci raccontano di una Campania allo stremo. 536 infermieri in un mese sono rimasti contagiati. Nella maggior parte dei casi dentro gli ospedali. Là, dove dovrebbero sentirsi al sicuro, vivono il caos di reparti accorpati, di colleghi senza formazione che, provenendo da lunghe esperienze no covid, si trovano letteralmente allo sbaraglio. Per non parlare di strutture che sono diventate in pochi mesi aree covid non avendo alcun requisito per sostenere il peso della trasformazione. Prima registravamo solo episodi allarmanti nella provincia di Napoli, ora invece a preoccupare sono anche Benevento e Caserta. Se le istituzioni non si svegliano – conclude De Palma – non vorremmo dover presto effettuare un nuovo terribile report, che non si limiterà solo al numero di infermieri contagiati”.