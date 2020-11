Covid 19, De Micheli: “A scuola anche nel week-end”, i no di dirigenti e sindacati

A scuola anche il sabato e la domenica? E’un’ipotesi. Ecco il perché: “Le città sono congestionate, serve uno scaglionamento con ingressi e uscite dalle 8 alle 20, bisogna usare anche il weekend”. La proposta parte dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli che, in una dichiarazione rilasciata a Repubblica, aggiunge che bisogna “accelerare sullo scaglionamento degli ingressi per le scuole superiori, utilizzare le dodici ore della giornata per le lezioni in presenza, dalle 8 alle 20, spingere per portare più classi a scuola il sabato e la domenica”. Non tardano ad arrivare le opinioni contrarie: il no di Bonafede (5stelle), di dirigenti e sindacati che sostengono: “Manca il personale e un disegno organico”.