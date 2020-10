Covid 19, de Magistris: “De Luca da i numeri a lotto. Per lui il lockdown come Pulcinella”

Da UffPost: de Magistris sui numeri della pandemia: “Si danno i numeri, che paiono a lotto. Freddi, non analizzati. Una volta ho messo dei giovani lavoratori molto bravi ad analizzarli, con dati incrociati, e fui io a segnalare all’Unità di crisi persone che venivano date, allo stesso tempo, per decedute, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare”.

“Sono numeri che inquietano. Siamo partiti a febbraio con 334 posti di terapie intensive per tutte le patologie per sei milioni e mezzo di persone, adesso siamo poco oltre 500, quando secondo i parametri nazionali ne servirebbero il triplo e siamo in piena pandemia. Aggiungo: col denaro pubblico che non manca, poteri straordinari alla regione, siamo la regione che fa meno tamponi”. Su un nuovo possibile lockdown, come anticipato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco afferma: “Si sta avviando a confessare. Se arriviamo a quello è la prova che tutta la narrazione sulla magia politica evapora. Il lockdown è come Pulcinella che toglie la maschera al potere e lo costringe a dire la verità”.