Covid-19, De Luca: “Scuole, non riapriremo senza sicurezza”

“La ripresa della didattica in presenza nelle scuole per il 24 novembre era una previsione. Ma noi non riapriremo nulla, se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico.Mica abbiamo voluto scherzare in questo mese.Abbiamo scelto la linea del rigore e della tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie e continueremo a mantenere questa linea”. Lo ha scritto in un post su fb il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.