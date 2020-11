Covid 19, De Luca ringrazia Gattuso: “Giusto il suo appello per l’osservanza delle regole”

Rispetto delle norme, anche e soprattutto quando si parla di sport. E’ il motivo per il quale De Luca loda Gattuso. Il governatore della Campania infatti, in un post su Facebook ringrazia il tecnico del Napoli per il suo invito all’osservanza delle regole in questo momento di emergenza sanitaria. “Desidero ringraziare Rino Gattuso – sottolinea De Luca – ed esprimere apprezzamento per il suo appello ad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma. Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere la battaglia contro il Covid difendendo la salute delle nostre comunità”.