Covid-19, De Luca: “Quale zona rossa, è soltanto una zona… rose'”

“Quale zona rossa, è stato chiuso solo qualche negozio. In Campania abbiamo istituito non la zona rossa ma una zona rose’. Una zona fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te. Ma dobbiamo avere carità cristiana in questo periodo. Lasciamo perdere. Sono arrivati gli ispettori questa settimana, un’altra cialtronata propagandistica. Bisognava mettere in piedi qualcosa. Che cosa hanno visto? Che cosa hanno verificato? Ad oggi la Regione non è informata di nulla sulle relazioni”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania durante la diretta fb.