Covid 19, De Luca: “Napoli zona rossa è una stupidaggine”

di Danila Liguori

No alla chiusura di Napoli. “Napoli zona rossa è una stupidaggine”, afferma infatti in diretta Facebook il governatore De Luca. Che non le manda a dire: “Ci sono fortissimi ritardi delle decisioni del governo fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi, c’è una sottovalutazione grave della pesantezza dell’epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell’epidemia, si sta perdendo tempo prezioso”. Dopo la stoccata al Governo rincara: “Nessuno si permetta di immaginare misure mezze mezze, per il livello di gravità del contagio le uniche misure non solo serie ma efficaci sono misure di carattere nazionali. Il resto è tempo perso, ci sono regioni nelle quali le percentuali sono enormemente superiori a Napoli. Nessuno dica oggi stupidaggini, le uniche misure sono di carattere nazionale, il resto sono cose intollerabili”.