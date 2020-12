Covid 19, De Luca: “Da questo week-end sotto controllo stazioni e aeroporto”

Ridurre al minimo gli spostamenti tra comuni. Occhio particolare a stazioni e aeroporto. No allo spostamento nelle seconde case. Il governatore della Campania firma una nuova ordinanza. In particolare, la n. 96 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: “Disposizioni concernenti controlli degli arrivi e della mobilità in ambito regionale”. Così si legge sul post di De Luca: “Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, da questo fine settimana, verranno effettuati controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi. Si dispone, ugualmente, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”.