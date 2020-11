Covid-19, De Luca: “Contagi, la curva scende ma il governo non c’entra”

“Bisognerebbe fare dei controlli tra un Comune e l’altro. C’era mezza Italia che non dormiva la notte se non si faceva la zona rossa in Campania. Ora che l’hanno fatta dormono tutti. Lasciate perdere la politica politicante. Abbiamo noi la necessità di essere rigorosi. Nell’ultima settimana abbiamo abbassato il tasso di positivi dal 16 al 15%, la curva scende. Il governo non c’entra niente. C’entrano le misure che abbiamo preso nelle scorse settimane”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta fb.