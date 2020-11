Covid 19, De Luca a Che tempo che fa: “La Campania merita rispetto!”

“Campania in zona rossa? Io avevo proposto il lockdown nel mese di ottobre per tutta l’Italia. E’ stata una scelta doverosa dopo le immagini incredibili del lungomare a Napoli dello scorso weekend. Mi farebbe piacere capire cosa ha fatto cambiare idea al Governo in sole 72 ore. Forse l’ondata di sciacallaggio ha influito”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a parlare del lockdown a Napoli e nella regione: lo fa durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio durante Che tempo che fa, su Rai3.

Nel suo lungo intervento il governatore torna a parlare anche della drammatica vicenda che si è vissuta all’ospedale Cardarelli con il rinvenimento in uno dei bagni del corpo senza vita di un anziano paziente. “Le immagini del Cardarelli sono state drammatiche e rinnovo il cordoglio alla famiglia della vittima. Devo ricordare che il 17 giugno c’è stato un morto in un ospedale di Milano e non se n’è accorto nessuno. Anche lì era morto in bagno. Quello che è indegno e animalesco è che quando c’è un deceduto per terra c’è chi ha lo stomaco di girare un video, metterlo sui social e scappare via. La sofferenza nei pronto soccorso c’è e sarà superata quando ci saranno tamponi rapidi efficaci. Noi stiamo combattendo a mani nude, la regione Campania rispetto al Veneto ha 16 mila dipendenti in meno pur avendo più abitanti. Stiamo combattendo a mani nude e in queste condizioni abbiamo fatto un miracolo raddoppiando le terapie intensive. Abbiamo il tasso di mortalità da Covid più basso d’Italia. Meritiamo rispetto!”.