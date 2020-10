Covid 19, De Girolamo: “Sono positiva, mal di testa e dolori lancinanti”. Ministro Boccia in isolamento

Covid 19: “Mal di testa e dolori lancinanti”, la De Girolamo positiva.

Altro contagio nel mondo della politica: è la volta di Nunzia De Girolamo (nella foto con Francesco Boccia), ex parlamentare di Forza Italia e moglie del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Risultata positiva al Covid, la De Girolamo decide di annunciarlo su Facebook, descrivendo i sintomi dolorosi in un video: “Ho il Covid 19, questo virus non mi ha risparmiata. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo). Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo”. Intanto il marito è al momento negativo e in isolamento.