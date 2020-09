Covid al Cardarelli, il movimento Davvero chiede tavolo di confronto con De Luca

Cardarelli in allarme per i tanti casi di Covid-19 registrati tra personale sanitario e pazienti: il movimento Davvero Sostenibilità e Diritti lancia l’allarme sul nosocomio più grande del Mezzogiorno e chiede al presidente della Regione Vincenzo De Luca che siano presi provvedimenti.