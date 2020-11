Covid 19, corsi di ballo in palestra: multate 10 persone

Portici: corsi di ballo in una palestra aperta. Sanzionato il titolare e gli avventori.



Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno controllato una palestra di via Diaz a Portici dove hanno sorpreso 9 persone che stavano seguendo un corso di ballo.

I poliziotti hanno sanzionato i 9 poiché sprovvisti di mascherine e il titolare per inottemperanza alle misure anti-Covid-19, elevando sanzioni per un totale di 4mila euro.