Covid 19, coprifuoco in Campania. Fino al 13 novembre

Coprifuoco in Campania. A partire da venerdì sera e fino al 13 novembre locali e attività dovranno chiudere alle 23 fino alle 5 del mattino. I clienti dei locali dovranno rientrare a casa entro le 23.30. Invece, dalle 23 scatta il divieto di spostamento fino alle 5 se non motivato da esigenze lavorative, ragioni di necessità o urgenza, di salute.

Alle 24 di oggi, ancora, scatterà il divieto di mobilità senza giustificato motivo tra le diverse province. In merito al divieto di mobilità interprovinciale, la Regione ha spiegato: “La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere”. I motivi dello spostamento dovranno essere auto certificati sotto responsabilità personale dell’interessato. “La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità”, si legge nell’ordinanza.