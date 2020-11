Covid 19, Conte: “Zone, non ci sono territori che possono sottrarsi a misure restrittive, la pandemia corre ovunque”

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta sono state inserite nelle zone rosse, quelle ad alto rischio, Puglia e Sicilia in quella arancione, con rischio intermedio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano in quelle gialle. Ecco finalmente la suddivisione per Regioni e soprattutto per rischio di contagi fatta dal governo Conte (nella foto). “Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave. Comunque, non ci sono territori che possono sottrarsi alle misure restrittive, la pandemia corre ovunque”. Così il Presidente del Consiglio.

“Tutte le nuove norme previste dall’ultimo Dpcm saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Hanno affermato da Palazzo Chigi.