Covid 19, Conte: “Restrizioni differenziate secondo Rt regioni”

Differenziare i tipi di restrizioni “a seconda del coefficiente di rischio diverso da Regione a Regione”, dividendo il Paese in “3 aree con un’ordinanza del Ministero della Salute” che decreterà l’inserimento di una Regione in un’area piuttosto che in un’altra. L’annuncio è del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla Camera dei deputati per riferire sulle misure anti-Covid e riassumendo parte del Dpcm che dovrebbe essere varato domani. “Rimetto al Parlamento ogni decisione rispetto alla necessità di misure necessarie con la massima speditezza” per arginare “il repentino aumento del contagio, anche perché entro il prossimo mese saranno 15 le regioni a rischio”, spiega il premier all’inizio del suo discorso ai deputati. Nuove misure in base a dati rilevanti: “il quadro è peggiorato rispetto alla prima ondata”, ma oggi “fino al 95% per cento delle persone presentano sintomi lievi”. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva negli ospedali italiani, stando ai dati di ieri, sono “poco più della metà dei posti letto attivati grazie alle forniture del governo con il commissario straordinario”, spiega ancora il premier. Quindi “non stiamo subendo una insostenibile pressione nei reparti di terapie intensiva ma registriamo un preoccupante affollamento, in particolare nelle terapie sub-intensive e nell’area medica in generale. Occorre poi alleggerire i pronto soccorsi”. Rispetto alla prima fase, quindi, non ci sarà un lockdown generalizzato per tutto il Paese. Le nuove restrizioni riguarderanno “la chiusura dei centri commerciali nel weekend e lo stop ai videogiochi ovunque siano collocati. Sui mezzi di trasporto pubblico ci sarà una capienza massima del 50 per cento e prevediamo limiti alla circolazione delle persone verso le Regioni più a rischio e nella fascia serale”. Infine, anche per le scuole medie sarà prevista la didattica a distanza.