Covid 19, Conte ha firmato: Italia divisa in tre aree: rosse, arancioni e verdi

Varato il nuovo Dpcm, quello che sarà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre prossimo. Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte lo ha firmato intorno alla mezzanotte e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale in giornata. Stando a quanto si è appreso, è stato stabilito che il Paese sarà diviso in tre zone (foto di repertorio): quelle rosse, ad alto rischio diffusione Covid , arancioni, criticità intermedia, e verdi, quelle ritenute più sicure. Si dovrà comunque attendere per sapere in quale delle tre categorie saranno collocate le regioni: in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri. Classificazione che starebbe causando uno scontro tra governo e presidenti di Regione.