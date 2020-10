Covid 19, Conte: “Contagi, se ne esce con coordinazione europea”

Covid 19, Conte: “Non ne usciamo da soli”. Si a una maggiore “coordinazione europea”

di Danila Liguori

Il Covid si combatte con una maggiore “coordinazione europea”. A sostenerlo è il premier Giuseppe Conte (nella foto con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron) durante l’informativa alla Camera dei deputati. Conte fa riferimento a misure necessarie “perché il tracciamento dei positivi diventa complicato, come sta avvenendo in molti Pesi europei, in particolare in Francia e Germania”. E per questo “senza una risposta coordinata dell’Europa e sul piano globale nessuno Stato può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico”, spiega dunque il premier. “Tutti i governi Ue con i loro meriti e demeriti, e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell’ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti. Tutti i Paesi europei stanno affrontando l’urto drammatico e adottano misure via via più restrittive, simili a quella del nostro Dpcm. In alcuni casi anche più severe delle nostre”, osserva. Poi Conte annuncia che nel pomeriggio “si farà un punto sulla situazione sanitaria in video conferenza con gli altri Stati di capo e di governo Ue e in questa occasione la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen illustrerà il pacchetto di risposte europee alla pandemia Covid”, parlando anche dei “test e vaccini anti-Covid”.