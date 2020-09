Covid 19, Cirillo (M5S): “Altro bluff di De Luca, bonus fantasma alle guide turistiche”

M5S, Cirillo “Bonus fantasma alle guide turistiche, ennesimo bluff della Giunta De Luca”

“In questi mesi di epidemia Covid il gruppo consiliare M5S ha depositato numerosi atti e interrogazioni per chiedere di inserire nell’elenco delle microimprese che possono accedere alla richiesta di bonus, alcune categorie che non abbiamo esitato a definire “dimenticate”: fra queste quella delle guide turistiche, uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria”. Lo ha dichiarato Luigi Cirillo, consigliere regionale M5S, che ha spiegato: “Si tratta di figure che, per formazione e altissimo livello di professionalità, rappresentano un’eccellenza della nostra regione e che abbiamo il dovere di tutelare, mettendo la loro esperienza al servizio di questo territorio nell’ottica della valorizzazione delle sue risorse artistiche, storiche e paesaggistiche”.