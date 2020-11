Covid 19, Cashback: da metà dicembre il rimborso natalizio

Esecutivo pronto per l’operazione cashback: i rimborsi per le spese effettuate con carte o app. Probabilmente in ritardo rispetto alla data prevista del primo dicembre, il piano dovrebbe partire entro la metà del mese e preservere integralmente il super-bonus per gli acquisti di Natale. Come già previsto dalle bozze di regolamento del Mef infatti, il meccanismo di rimborso mette a disposizione degli utenti ben 150 euro di cashback per il solo dicembre, a patto di effettuare almeno 10 operazioni con carte o app. Il pagamento dovrebbe avvenire già nel mese di febbraio, con un plafond di circa 230 milioni. Funziona così: rimborso del 10% delle spese per chi usa carte e app, per un massimo di 150 euro a semestre a patto di effettuare 50 operazioni elettroniche. C’è dunque la possibilità di metter insieme un cashback da 300 euro l’anno. Le regole per partecipare al cashback sono semplici: essere maggiorenni residenti in Italia e fare l’iscrizione attraverso l’app IO, accessibile con Spid, caricare il proprio codice fiscale e l’Iban per ricevere il rimborso e indicare gli strumenti di pagamento. I primi 100.000 a fare più acquisti avranno 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con il cashback e il super cashback si possono mettere insieme fino a 3.300 euro di rimborsi.