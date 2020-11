Covid 19, Campania verso la zona arancione: oggi il “verdetto”…

di Danila Liguori

Campania, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Umbria: ecco le sei regioni che potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione. Stamani il monitoraggio delle cabine di regia per il controllo della pandemia, slittato già da un paio di giorni a causa di “dati anomali” provenienti da alcune Regioni, e in giornata probabilmente il verdetto. Intanto l’Alto Adige si autoproclama zona rossa e l’Ordine dei medici chiede un lockdown in tutto il Paese. “Ci sono file di ambulanze e auto private in tutti gli ospedali di Napoli, al Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare sono tutti in crisi totale nel ricevere i pazienti Covid”: questo l’allarme lanciato da Giuseppe Galano, responsabile del 118 a Napoli e coordinatore della rete regionale del soccorso d’emergenza.