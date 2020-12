Covid 19, Campania “retrocessa” ad arancione: ecco le nuove regole

La Campania cambia colore. Cosa avverrà con questa retrocessione dalla zona rossa a quella arancione? Poco o niente per alcune categorie produttive, per la scuola. per la mobilità. Restano chiusi bar e ristoranti ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio è senza limiti di orario. Riaprono i centri commerciali, solo durante la settimana. Infatti, le loro saracinesche restano abbassate nei giorni festivi o prefestivi. Aperte, ancora, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e negozi di generi alimentari. Chiusi musei, mostre; teatri, cinema; palestre, piscine; sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine. Per la mobilità, trasporto pubblico, è stata nuovamente confermata la riduzione al 50%. Si può circolare nel proprio comune fino alle 22 salvo “comprovati motivi di necessità, salute, lavoro“. È vietato uscire dai propri confini comunali o regionali. La didattica: chiuse le università, eccetto per le matricole e i laboratori; lezioni a distanza (dad) per le superiori, in presenza per scuola dell’infanzia, elementari e medie.