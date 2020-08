Covid 19, Caldoro: “Isolare la regione? E’ De Luca da chiudere”

“De Luca vuole chiudere la Campania? Sarebbe meglio ‘chiudere’ De Luca, che prima non fa i tamponi a chi arriva a Capodichino e poi minaccia di isolare la Regione”. Lo dice Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, rispondendo a Vincenzo De Luca. Il presidente della Regioe Campania, poco prima, in diretta fb aveva preannunciato, in caso di aumento di contagi da coronavirus di isolare la regione.

«È in evidente stato confusionale, ora sparge paura e diffonde allarmismo per fini elettorali, mentre fino a ieri non ha fatto alcuna prevenzione. In tal modo mette in pericolo la salute dei cittadini e l’economia regionale. Va rimosso il prima possibile». E conclude: “Il pericolo maggiore è lui”.