Covid 19, Buono (Davvero): “Extracomunitari, censimento per poter tracciare eventuali focolai”

“Nei giorni in cui i contagi si attestano su medie più alte rispetto a quelle degli ultimi mesi, complice il rientro dei napoletani da altre regioni e altri Paesi, emerge l’esigenza di monitorare con celerità la nascita di nuovi focolai, rendendo rapide le operazioni di tracciamento dei contatti. Operazione resa potenzialmente difficoltosa nel caso delle comunità di extracomunitari clandestini presenti in città”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale Stefano Buono, candidato al Consiglio della Regione Campania con la lista Davvero, a sostegno di Vincenzo De Luca. “È il caso di proporre un censimento – spiega ancora -: questo a garanzia della loro salute e di quella di tutti i cittadini. Chiediamo un dialogo più serrato tra l’Amministrazione e le forze dell’ordine per la registrazione a fini sanitari, così da evitare nuovi cluster di Coronavirus”.