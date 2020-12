Covid 19, Boccia: “Dal 7 gennaio l’Italia riparte”

Lo stivale tornerà presto a camminare. Dopo le feste, saremo pronti per la ripartenza. Ad assicurarlo il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo al webinar “5G Italy e il Recovery Fund”. Sono “ore decisive per questo Dpcm – spiega Boccia – probabilmente il più lungo per durata della storia recente tra questi provvedimenti per regolare le nostre azioni. Parte il 4 dicembre, c’è un dibattito alle Camere e non è corretto anticipare le conclusioni, ma andrà sicuramente oltre l’Epifania. Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti”. Pronti per la ripartenza dunque. “Il 7 gennaio – assicura infatti il ministro – il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini. Il vaccino non sarà obbligatorio, ma certo consigliato. Certe categorie dovranno essere messe in sicurezza, come anziani, forze dell’ordine, ospiti delle Rsa, sanitari. La distribuzione del vaccino sarà capillare, affidata al commissario Arcuri, grazie all’intervento delle forze armate”.