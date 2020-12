Covid 19, morta Lidia Menapace, la partigiana pacifista

Muore all’età di 96 anni per Covid Lidia Menapace. Dopo il ricovero nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano, ci lascia un punto di riferimento della lotta per i diritti delle donne e per la pace. Ci lascia colei che diceva “lotta” e mai “guerra”, colei che amava la politica fatta dell’essenza stessa della sua parola. Mai arrendersi, mai abbandonare quello in cui si crede. Il suo pensiero in una frase: “La lotta è ancora lunga”, perché “quello che abbiamo ottenuto è ancora recente e fatica a durare”.