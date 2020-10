Covid 19, Azzolina: “Gli studenti campani non a scuola, chiuse, ma nei centri commerciali”

Il presidente della Regione Campania ancora nel mirino della ministra all’Istruzione. A Lucia Azzolina non è andato proprio giù il provvedimento adottato da Vincenzo De Luca con cui ha chiuso le scuole primarie, secondarie e le università. Ancora una dura contestazione da parte della ministra che ha denunciato: “Gli studenti campani invece di essere in classe sono in giro per i centri commerciali”. Azzolina, come ha più volte ripetuto, inoltre non intende tornare alla didattica a distanza. Anzi, parla semmai di ingressi scaglionati con più lezioni al pomeriggio, così da gravare meno sui trasporti. Intanto in serata si attendono le decisioni del governo sulle nuove restrizioni.