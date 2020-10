Covid 19, Azzolina: “De Luca, per la scuola un’intera comunità contro”

“Pensavano fosse un rigore a porta vuota. Credevano di poter chiudere le scuole, vanificando l’immenso lavoro fatto quest’estate e gli stessi sacrifici dei ragazzi, senza che ci fosse alcuna reazione. Ma hanno trovato un’intera comunità fatta di docenti, personale scolastico, famiglie, studenti, pronta a parare”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a parlare di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania per il suo provvedimento di chiusura delle scuole primarie e secondarie è contestato dal tutto il sistema scuola, in particolare anche dai genitori che hanno sottoposto la questione al Tar. Un primo ripensamento da parte di De Luca c’è già stato con la riapertura domani degli asili e dei nidi. Nelle prossime ore si vedrà, in concomitanza con il nuovo Dpcm che varerà il governo.