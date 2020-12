Covid 19, assembramenti in centro storico: 11 persone multate e bar chiusi

Controlli anti assembramenti nei luoghi della movida napoletana. Agenti del Commissariato Decumani e militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito sopralluoghi, in particolare, nel centro storico dove sono stati segnalati assembramenti e persone, soprattutto, che si attardavano a consumare nelle vicinanze di locali, alcuni dei quali non indossando la mascherina.

L’azione ha consentito di identificare 141 persone e sanzionarne 11 poiché erano in strada oltre l’orario consentito e prive, appunto, di mascherina. Da ricordare che sono stati chiusi anche due bar, in piazzetta Nilo e via Mezzocannone, per non avere osservato le norme anti-Covid 19. I controlli da parte della task force proseguiranno anche nei prossimi giorni.