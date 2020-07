Covid 19, assembramenti e mascherine: 7 tra bar e pizzerie multati

A Salerno si fa sul serio nella lotta al Covid 19, soprattutto in quelle zone della movida. Nella morsa delle forze dell’ordine, della polizia municipale e dei militari dell’Esercito sono finiti il centro storico e il quartiere Torrione: identificate 150 persone circa, mentre sono stati multati 7 esercizi commerciali: in particolare, i titolari di 2 bar pizzerie perché i camerieri servivano ai tavoli privi delle mascherine. Un altro locale pubblico per il mancato rispetto delle norme sul divieto di assembramento e 4 attività commerciali sempre per avere violato l’ordinanza regionale a firma del presidente Vincenzo De Luca per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

(Foto dalla pagina fb del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli)