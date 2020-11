Covid 19, Asl Na1: “Mission posti letto”. Allestita anche una tenda dell’Esercito

‘Mission posti letto’: prosegue l’azione di recupero negli ospedali per i pazienti Covid. A confermarlo all’emittente radiofonica Crc è Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Na1: “Oggi abbiamo gli ultimi 5 dei 72 pazienti al San Giovanni Bosco (diventerà Covid hospital) che saranno trasferiti. Quindi inizieranno i lavori di adeguamento e, come avevamo annunciato, prima dell’11 novembre la struttura ospiterà i primi pazienti Covid. Ieri abbiamo chiuso gli accordi con i privati e abbiamo recuperato altri 100 posti dal 4 novembre”. Covid Hospital diventerà anche il Complesso Cangiani, o almeno in parte, gestito dall’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli che ha disposto la trasformazione di 2 padiglioni: dall’edificio 3 ricavera’ 50 posti letto e altrettanti dal 17. L’ospedale Cardarelli avra’ a disposizione, invece, 20 posti letto, pronta tra qualche ora, all’interno di una tenda dell’Esercito, sistemata nell’attuale parcheggio delle auto. “Questa tenda sara’ per i pazienti da tenere in osservazione con sintomi ma non gravi”, sostiene a Crc Giuseppe Longo, direttore generale del Cardarelli. Posti che si aggiungono ai 23 disponibili. “Tutti i giorni cerchiamo di liberare posti letto perché sono una risorsa fondamentale. Il pronto soccorso ci dimostra che arrivano molti pazienti non da ricovero, ma non hanno altra modalità se non il 118 o con l’arrivo diretto in ospedale. Il paziente non vuole solo valutazione telefonica ma anche dal vivo, un confronto diretto”.