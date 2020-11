Covid 19, Arcuri: “Nessuna pressione in terapie intensive”

di Danila Liguori

Emergenza sì, emergenza no. Terapie intensive allo stremo vs terapie intensive sotto controllo. E’ difficile trovare il filo di Arianna in un labirinto intricato di informazioni troppe volte contrastanti. In un momento storico in cui si lancia l’allarme di terapie intensive a dir poco intasate infatti, Domenico Arcuri (nella foto) attualmente commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sembra andare controcorrente. Intervenuto durante la conferenza “Finanza e sistema Paese un anno dopo”, Arcuri sostiene: “In Germania a marzo c’erano 30 mila posti di terapia intensiva, sei volte di più che in Italia, dove erano 5 mila; al picco abbiamo avuto nel nostro Paese circa 7 mila pazienti in rianimazione, duemila di più della totale capienza dei reparti. Oggi abbiamo circa 10 mila posti di terapia intensiva e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Attualmente ci sono circa 3.300 ricoverati in terapia intensiva, quindi la pressione su questi reparti non c’è”.