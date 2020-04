Covid-19: altre 5 vittime ieri in Campania

Sono 5 le persone affette da coronavirus decedute in Campania nella giornata di ieri, domenica 19 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è di 309. Cresce il numero dei guariti, 746 (+43 rispetto a sabato 18 aprile) di cui 631 totalmente guariti (+42) e 115 clinicamente guariti (+1). Nessun nuovo caso di positività al coronavirus si è verificato nella giornata di ieri nelle province di Avellino e di Benevento. Tutti i dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.074 casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19: in provincia di Napoli 2.181 (+22), di cui 833 a Napoli città (dato invariato rispetto a sabato) e 1.348 negli altri comuni (+22); in provincia di Salerno 622 (+15); in provincia di Avellino 427 (nessun nuovo caso); in provincia di Caserta 400 (+3); in provincia di Benevento 170 (nessun nuovo caso). Sono 274 i casi in fase di verifica da parte delle Asl. fonte Il Roma