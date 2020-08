Covid 19, allerta Ferragosto: pericolo contagi. Giovani a rischio

Emergenza Ferragosto. Il 15 agosto si avvicina è il livello di attenzione si alza sempre più. Dovunque, nel nostro Paese, da nord a sud dello Stivale. E tutti i primi cittadini stanno per emettere ordinanze ad hoc, sulla falsariga di quella governativa, per fronteggiare la nuova avanzata del Covid 19 che, a detta di tutti (o quasi) gli scienziati, potrebbe colpire nuovamente in modo drammatico. In particolare sotto stretto controllo saranno le località turistiche marine e, soprattutto, le spiagge libere. Percettori di reddito di cittadinanza, vigilantes e volontari saranno allertati nei prossimi giorni per controllare che non ci siano in special modo assembramenti pericolosi per la salute pubblica. Che sia indossata la mascherina: insomma, che non ci siano quelle condizioni che possano facilitare ulteriormente la filiera dei contagi. Attenzione si farà anche a quei gruppi o giovani che sono, stanno o rientreranno dalle vacanze all’estero: Grecia, Croazia, Spagna, Malta… La costa napoletana, le sue isole, tra cui Ischia e Capri, dove si registra un ritorno in massa dei turisti perché ritenute free Covid, quella amalfitana, e scendendo il Cilento, lo stesso Salento che quest’anno sembra essere prese d’assalto dagli italiani e non solo Quella calabrese. Distanziamento sociale e mascherina: queste le indicazioni più importanti da seguire per festeggiare questo Ferragosto post look down e le vacanze che restano da consumare nella maniera più sicura possibile.