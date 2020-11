Covid 19, “A gennaio 1,7 mln di dosi di vaccino per l’Italia”: l’accordo con la Pfizer

di Danila Liguori

In arrivo il vaccino anti-Covid: 3,4 milioni di dosi pronte per gennaio 2021. Si tratta di un vaccino che ha bisogno di due somministrazioni, il che significa fornire una copertura a circa 1,7 milioni di italiani. La notizia, dopo l’annuncio di ieri della Pfizer sulla validità quasi totale (circa il 90%) del vaccino anti-Covid, sembrerebbe non cogliere impreparato il ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo quanto riporta La Repubblica infatti, si sarebbe svolta a fine ottobre una video-conferenza segreta tra Speranza e i vertici del colosso farmaceutico, con lo scopo di pianificare tempistiche, dettagli tecnici e logistici per avviare la vaccinazione anti-Covid già a partire da gennaio 2021. Per quanto riguarda i problemi logistici, trasporto e somministrazione, si penserebbe di affidare alcuni compiti all’esercito.