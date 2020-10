Covid 18, Regioni: Lockdown localizzati. Ricciardi: “Raddoppio casi giorno dopo giorno”

A Lombardia, Campania e Lazio, le tre regioni, in ordine di tempo, che hanno adottato il coprifuoco se ne potrebbero aggiungere altre: come il Piemonte, con forme più articolate e altre tipo la Sardegna che stanno studiando una chiusura totale di 15 giorni. Insomma, una gestione del lockdown localizzata. Walter Ricciardi, professore di igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute afferma: “Nelle aree metropolitane c’è un indice di trasmissione del 2.3, significa che il raddoppio dei casi può avvenire di giorno in giorno, come già iniziamo a vedere in Lombardia. Due settimane fa ho detto che viaggiavamo sulla lama del rasoio e avevo previsto i 16.000 casi prima di Natale. Ma li abbiamo già avuti”.