Dopo un avvio di stagione condizionato da più ombre che luci, è palese come nelle ultime settimane Zambo Anguissa abbia decisamente alzato il livello delle prestazioni, catturando nuovamente l’attenzioni di tifosi e addetti ai lavori per quel suo personalissimo modo di associare la fisicità a notevoli abilità nei fondamentali.

Il copione è sempre lo stesso, davvero troppo simile al tempo ormai lontano del Napoli di Spalletti per non trovare delle similitudini con la squadra attuale. Capace di esaltarsi nel possesso intenso abbinato al pressing in avanti. Uno scenario tattico in cui l’aggressività del camerunese continua a fare la differenza, trasformando la trequarti altrui in terra di conquista per le sue accelerazioni col pallone tra i piedi.

Da quel che si è visto, almeno inizialmente, Garcia intendeva cercare nuove risorse in fase di possesso, nonché garantirsi maggiore equilibrio in mediana, rinunciando alle classiche rotazioni. A favore di una struttura posizionale, che però non mettesse limiti all’influenza dei suoi centrocampisti sui flussi del gioco partenopeo. Questo non significava ovviamente estromettere Lobotka dal centro della manovra, tantomeno ingabbiare il contributo fornita dalle due mezzali.

Spostamenti sincronizzati

Lo stile proposto dall’allenatore francese ha fatto comunque emergere l’intelligenza nelle letture di Anguissa, bravo ad arretrare davanti alla difesa, schierandosi in regia al fianco del pivote slovacco, aggiungendo qualità nel giropalla. Ed al contempo, riproporre Zielinski in appoggio agli offensive player azzurri, tradizionalmente portato a smarcarsi e ricevere poi nello spazio. Insomma, non più un reale scambio di posizione. Bensì, un movimento sincronizzato, funzionale a migliorare il calcio dei Campioni d’Italia. Anche perché il polacco sembra proprio a suo agio nel correre all’indietro per tappare i vuoti tra le linee. Mentre al camerunese viene naturale tentare di intercettare l’attrezzo, con quelle gambe lunghe possono essere molto utili nei tackle e negli intercetti.

Centrocampo “Real”

Insomma, il recupero innanzitutto emotivo di Anguissa è davvero un’ottima notizia per il Napoli. Atteso domani sera dall’impegnativa gara col Real Madrid. Un avversario nient’affatto favorevole per testare i principi di Garcia in termini di circolazione della palla, contro uno dei reparti più forti d’Europa: Modric (o Kross) a fare da accentrator: entrambi sviluppano costantemente il gioco a testa alta. Dettaglio imprescindibile per trovare la soluzione giusta. Supportato da Tchouameni e Camavinga. Veri gestori del ritmo, che cambiano il senso delle azioni con i loro passaggi, in grado di superare la pressione altrui, e aprire nuove porte al palleggio dei Galácticos. Con Bellingham vertice alto, a completare il rombo di centrocampo, catalizzatore di appoggi offensivi e verticalizzazioni.

