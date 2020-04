Cosa sappiamo sulla scomparsa di Kim Jong-un

Da circa due settimane il leader nordcoreano è sparito e le indiscrezioni incontrollate sul suo stato di salute si susseguono. Le ultime conferme sul suo decesso arrivano da Sky e da fonti cinesi e russe.Tornano a rincorrersi le voci sulla morte di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Voci ancora tutte da verificare – soprattutto perché riguardano uno dei Paesi più isolati e misteriosi del mondo e su cui spesso sono state scritte fake news poi smentite dai fatti – che insistono sempre di più sul decesso del giovane capo di Stato dopo un interervento chirurgico cardiovascolare.Le ultime notizie in Italia arrivano da fonti di Sky, come riferito dal giornalista Pio D’Emilia, e dal sito Dagospia, che ha citato media russi e cinesi. Finora le uniche certezze sono state la sparizione da circa due settimane del leader nordcoreano e le indiscrezioni incontrollate sul suo stato di salute.I sospetti sulle condizioni di Kim Jong-un erano cominciate dopo la sua assenza dagli eventi pubblici, incluse le solenni celebrazioni del 15 aprile per il compleanno del nonno, Kim Il-sung, il fondatore del Paese. A questo si era aggiunta la notizia su un intervento cardiovascolare al quale sarebbe stato sottoposto per i suoi problemi cronici alimentati e da tabagismo, obesità ed eccessi tra alcol, lavoro e impegni. Proprio questa operazione sarebbe stata la causa del suo decesso, dopo un rapito peggioramento.Le notizie sulla morte del leader nordcoreano hanno trovato conferme da fonti di intellingence americana, anche se proprio il presidente Donald Trump le ha smentitepiù volte, l’ultima nella giornata del 24 aprile: «Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano incorrette». Dalla Cina, tradizionale alleato del Nord, non sono altre indicazioni: i due Paesi sono «vicini amici, uniti da montagne e fiumi», ha detto Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, osservando solo «di essere al corrente» dei report dei media e di «non conoscere la fonte delle indiscrezioni».La morte di Kim avverrebbe in assenza di un piano di successione almeno noto ai vertici di Pyongyang. La più probabile sostituta ai vertici è indicata nella sorella minore Kim Yo-jong, recentemente assunta al ruolo di componente a rotazione del Politburo, quasi un’investitura, secondo alcuni osservatori, alla carica di numero due della nomenclatura. Le assenze di Kim, come gli acciacchi, sono una costante del giovane generale, al potere da fine 2011. Nell’estate del 2014 sparì per sei settimane, tornando il 14 ottobre con un bastone.