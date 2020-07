Corse e esibizioni in autostrada: 4 automobilisti indagati

L’autostrada trasformata in autodromo per disputare corse a alta velocità. Numerosi gli “appassionati” di queste pericolose competizioni: anche 100 auto a sfrecciare sull’asfalto o a esibirsi in sterzate e frenate improvvise. A smantellare questo scenario la polizia stradale di Catania che ha eseguito quattro decreti di perquisizione, emessi dalla Procura, a carico di altrettante persone, conosciute alle forze dell’ordine per vari reati, che ora sono indagate per aver partecipato a gare clandestine sul tratto Catania-Palermo. Nell’operazione, gli investigatori hanno sequestrate due Bmw e identificati i proprietari di 12 auto che facevano da spettatori, nei confronti dei quali saranno comminate multe per violazione del Codice della strada. (Video diramato dalla polizia autostradale)