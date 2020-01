Corriere dello Sport:”Ecco chi è il regista della trattativa Pinamonti”

Caccia all’attaccante, oltre a Petagna piace anche Andrea Pinamonti, in prestito al Genoa ma di proprietà dell’Inter. Affare da 18 milioni, ovvero la cifra dell’obbligo di riscatto del Grifone da sborsare entro il 1 febbraio. Ulteriori dettagli sul Corriere dello Sport oggi in edicola: il manager di Pinamonti è Raiola, c’è la sua regia, la società considera l’attaccante ’99 la nuova prima scelta dopo il muro della Spal per Petagna. In alternativa Mateta del Mainz e Lasagna dell’Udinese.