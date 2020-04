Corriere dello Sport:” Ecco l’idea del Real Madrid per arrivare a Fabian”

Il Napoli deve sciogliere diversi nodi in vista della prossima stagione e, tra questi, i più importanti sono quelli legati a Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Il rinnovo non arriva per nessuno dei due e, probabilmente proprio per questo, il club azzurro ha palesato un concreto interesse per Luka Jovic del Real Madrid, assistito da Fali Ramadani, tra l’altro stesso agente di Maksimovic e soprattutto Koulibaly. Sul centravanti classe ’97 – si legge sul Corriere dello Sport – il Napoli è forte e sarebbe pronto a fare sul serio.

RICHIESTA REAL, NO DI ADL – Non appena saputo dell’interesse per Jovic, al Real Madrid hanno cominciato a pensare che quest’ultimo possa essere merce di scambio per arrivare a Fabian Ruiz. Florentino Perez vorrebbe acquistare il centrocampista spagnolo e potrebbe inserirlo nell’ambito di questa operazione, ma per ora è solo uno scenario plausibile. Ma strategia del Napoli è chiara: tenere duro su Fabian, indurlo a rinnovare e allontanare il Real Madrid. A prescindere da Jovic.