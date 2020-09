Corriere dello Sport:” E’ braccio di ferro tra Napoli e City per Koulibaly”

“Koulibaly, linea dura”, titola il Corriere dello Sport edizione Campania, in merito allo stop di ADL agli inglesi, non concedendo sconti. Guardiola (per ora) si ritira dopo che il Napoli ha bocciato l’ultima offerta di 60mln di euro.